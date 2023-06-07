Педиатр назвала популярный среди мам раствор, который опасен для ингаляций

Нередко возникают ситуации, когда ребёнку необходимо провести ингаляцию дома, и тогда мамы прибегают к помощи минеральной воды. Как выяснилось, это не просто не самый идеальный вариант для проведения процедуры, но и совсем не рекомендуемый специалистами. Об этом рассказала врач-педиатр Видновской РКБ Мария Ковальская.

"Растворы для ингаляции должны быть как минимум стерильными и как максимум предназначены для ингаляций. Минеральная вода не подходит под эти критерии, это не стерильный раствор, существует риск инфицирования при использовании её для ингаляций", — заявила Ковальская в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Врач подчеркнула, что также не стоит делать ингаляции ребёнку популярным средством "Мирамистин". Лучше всего, посоветовала Ковальская, не заниматься самолечением, а обратиться к профессионалам.