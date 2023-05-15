"Мёртвое" вскармливание: Какие лекарства превращают грудное молоко матери в яд для ребёнка

Грудное молоко полезно для малышей, но мамы должны знать о противопоказаниях. Иногда кормить ребёнка грудью крайне опасно, заявила в интервью "Газете.ru" врач-неонатолог Оксана Мурзина.

"Например, наследственные энзимопатии (галактоземия, фенилкетонурия и другие), анализ на которые берут у ребёнка в родильном доме из пяточки. И если вдруг выявляется положительный результат на какое-то из этих заболеваний, то кормить ребёнка грудью нельзя совсем", — сказала доктор.

При фенилкетонурии у новорождённого нет необходимого фермента в печени, а без него грудное молоко становится ядом для ребёнка. Младенца также нельзя кормить грудью во время приёма некоторых лекарств. К запретным относятся цитостатики, радиоактивные препараты, гормоны, антитиреоидные препараты, антибиотики.

"Возможно их пагубное влияние на организм ребёнка. К примеру, цитостатики и радиоактивные препараты подавляют иммунитет и деление клеток. Ряд антибиотиков (тетрациклины, сульфаниламиды, метронидазол, клиндамицин, линкомицин, ципрофлоксацин) очень хорошо проникают в грудное молоко и отрицательно воздействуют на ребёнка (задержка роста, нарушение развития костной ткани, желудочно-кишечное кровотечение и т.д.)", — пояснила неонатолог.

На время приёма лекарств малыша стоит перевести на адаптированные молочные смеси, которые поможет подобрать педиатр. При этом женщине нужно продолжать сцеживать грудное молоко, чтобы сохранить лактацию. Мурзина подчеркнула, что период полувыведения препаратов бывает разный и, можно ли возвращаться к грудному вскармливанию, должен решать доктор.