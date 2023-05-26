Хирург предупредил о печальных последствиях недолеченной травмы плеча

Не до конца долеченная травма плеча в будущем может привести к тому, что рукой невозможно будет двигать. Об этом в беседе с Лайфом рассказал завотделением травматологии НКЦ N2 ФГБНУ РНХЦ им. Академика Петровского и хирург-травматолог Евгений Гончаров.

Одними из самых распространённых травм плеча он назвал разрыв мышц вращательной манжеты у пенсионеров, адгезивный капсулид у людей среднего возраста, а также вывих и перелом ключицы у молодого поколения.

"Порванные мышцы вращательной манжеты постепенно начинают замещаться жиром, то есть идёт жировое перерождение так называемое. И когда жира становится больше, чем мышцы, это уже становится невосстанавливаемый разрыв", — отметил он.

При адгезивном капсулиде постепенно начинают ограничиваться как активные, так и пассивные движения в плечевом суставе. Чаще всего такая травма возникает, если резко дёрнуть или поднять что-то тяжёлое.

Если случился разрыв мышц вращательной манжеты, необходимо срочное хирургическое вмешательство, иначе в последующем это может превратиться в разрыв, который невозможно будет восстановить. А вот с вывихом можно жить. Но чем больше таких травм, тем сильнее износ сустава. Со временем это может привести к артрозу, сустав придётся менять.