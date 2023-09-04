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4 сентября, 10:13

В Ельце юный хоккеист в честь 1 Сентября надышался газом из баллончика для зажигалок и умер

В Ельце 14-летний хоккеист надышался газом из баллончика для зажигалок и умер

<p>Компания школьников, которые дышали газом в Ельце. Один из подростков умер. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/47500" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Компания школьников, которые дышали газом в Ельце. Один из подростков умер. Обложка © Mash

В городе Елец Липецкой области юный хоккеист умер после того, как вдохнул газ из баллончика для зажигалок. Как сообщает Mash, так он вместе с одноклассниками решил отметить первый учебный день.

По информации телеграм-канала, 14-летний подросток играл за команду "Энергия Елец". Его тело нашли в субботу, 2 сентября, в лесопосадке у гаражного кооператива в Ельце. Результаты проверки показали, что подросток отравился газом. Его компания купила в местном ТЦ сразу после уроков.

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Остальные ребята не пострадали, погибший же начал задыхаться после первого вдоха. Когда приехала скорая, мальчик уже не дышал.

Ранее Лайф писал, что в Крыму 14-летний подросток выпил энергетик, после чего впал в кому и скончался. Всё случилось 19 августа в посёлке Нижнегорский.

Иван Косицын
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