В Ельце юный хоккеист в честь 1 Сентября надышался газом из баллончика для зажигалок и умер
В Ельце 14-летний хоккеист надышался газом из баллончика для зажигалок и умер
Компания школьников, которые дышали газом в Ельце. Один из подростков умер. Обложка © Mash
В городе Елец Липецкой области юный хоккеист умер после того, как вдохнул газ из баллончика для зажигалок. Как сообщает Mash, так он вместе с одноклассниками решил отметить первый учебный день.
По информации телеграм-канала, 14-летний подросток играл за команду "Энергия Елец". Его тело нашли в субботу, 2 сентября, в лесопосадке у гаражного кооператива в Ельце. Результаты проверки показали, что подросток отравился газом. Его компания купила в местном ТЦ сразу после уроков.
Остальные ребята не пострадали, погибший же начал задыхаться после первого вдоха. Когда приехала скорая, мальчик уже не дышал.
Ранее Лайф писал, что в Крыму 14-летний подросток выпил энергетик, после чего впал в кому и скончался. Всё случилось 19 августа в посёлке Нижнегорский.