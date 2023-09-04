В Ельце юный хоккеист в честь 1 Сентября надышался газом из баллончика для зажигалок и умер

В городе Елец Липецкой области юный хоккеист умер после того, как вдохнул газ из баллончика для зажигалок. Как сообщает Mash, так он вместе с одноклассниками решил отметить первый учебный день.

По информации телеграм-канала, 14-летний подросток играл за команду "Энергия Елец". Его тело нашли в субботу, 2 сентября, в лесопосадке у гаражного кооператива в Ельце. Результаты проверки показали, что подросток отравился газом. Его компания купила в местном ТЦ сразу после уроков.

Остальные ребята не пострадали, погибший же начал задыхаться после первого вдоха. Когда приехала скорая, мальчик уже не дышал.