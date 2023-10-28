В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым
В Москве задержали мать, которую заподозрили в избиении маленького сына
В Москве задержали мать восьмимесячного ребёнка, которого нашли со множественными травмами в квартире на Нижегородской улице столицы. Об этом сообщили в московском СК. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика, она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к её допросу", — сказано в сообщении.
В московской прокуратуре указали, что ранее мать малыша была лишена родительских прав в отношении двух других детей. Уточняется, что здоровью пострадавшего ребёнка причинён тяжкий вред. Он находится в больнице, врачи оказывают ему помощь.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в квартире на Нижегородской улице в Москве обнаружили восьмимесячного младенца со множественными телесными повреждениями. На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребёнка проверяются его мать и сожитель женщины. При этом 31-летняя женщина заявляла, что упала на сына в приступе эпилепсии. Однако следствие решило проверить версию с избиением малыша матерью и её сожителем.
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