Пьяная и босая россиянка избила врачей скорой при напуганной дочке за слишком хороший диагноз

Дело было так: бригада скорой помощи приехала на вызов к женщине по имени Альбина, которая сообщила, что заболела SARS-CoV-2. На месте врачи не обнаружили у неё характерных для вируса симптомов, зато увидели явные признаки злоупотребления алкоголем. Поняв, что вызов был ложным, медики решили уйти, но это оказалось непросто: Альбину не устроило их поведение. Она босиком выбежала за ними в подъезд и начала оскорблять их и толкать, не позволяя покинуть здание. Одна из врачей всё же смогла проскочить, а вот второй повезло меньше — агрессивная "пациентка" угодила ей локтем в голову, после чего впечатала в стену.