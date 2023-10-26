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26 октября, 12:37

Пьяная и босая россиянка избила врачей скорой при напуганной дочке за слишком хороший диагноз

В Зеленодольске женщина напала на врачей скорой, которых сама и вызвала

В татарстанском Зеленодольске фельдшеры приехали на вызов к женщине, которая заявила, что больна ковидом, однако их встреча закончилась дракой. Об этом сообщает Mash Iptash.

Агрессивная жительница Зеленодольска Альбина не даёт проходу фельдшерам у себя в подъезде. Видео © t.me / Mash Iptash

Дело было так: бригада скорой помощи приехала на вызов к женщине по имени Альбина, которая сообщила, что заболела SARS-CoV-2. На месте врачи не обнаружили у неё характерных для вируса симптомов, зато увидели явные признаки злоупотребления алкоголем. Поняв, что вызов был ложным, медики решили уйти, но это оказалось непросто: Альбину не устроило их поведение. Она босиком выбежала за ними в подъезд и начала оскорблять их и толкать, не позволяя покинуть здание. Одна из врачей всё же смогла проскочить, а вот второй повезло меньше — агрессивная "пациентка" угодила ей локтем в голову, после чего впечатала в стену.

В результате фельдшеры вырвались из подъезда агрессивной женщины, но этот вызов им запомнится надолго. К слову, за всем происходящим наблюдала девятилетняя дочь Альбины.

Скорая потеряла психбольного рецидивиста со штрихкодом по пути в дурдом в Петербурге

Скорая потеряла психбольного рецидивиста со штрихкодом по пути в дурдом в Петербурге

А в начале октября в Москве женщина, которая пришла в рентген-кабинет с подозрением на перелом черепа, избила рентгенолога. У неё было подозрение на перелом черепа, и ей срочно требовалось сделать снимок, но в процессе что-то пошло не так.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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