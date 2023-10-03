Москвичка с подозрением на перелом черепа поругалась с рентгенологом и чуть не пробила ему череп

В Москве женщина, которая пришла в рентген-кабинет с подозрением на перелом черепа, избила рентгенолога. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

По данным SHOT, накануне травмированная пациентка пришла в горбольницу в столичном районе Свиблово. У женщины было подозрение на перелом черепа, и ей срочно требовалось сделать снимок. Но в процессе что-то пошло не так, и женщина набросилась на 27-летнего специалиста с кулаками. Пациентка избила рентгенолога так сильно, что он стал подозревать перелом у самого себя.