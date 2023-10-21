Скорая потеряла психбольного рецидивиста со штрихкодом по пути в дурдом в Петербурге
"Фонтанка": Отправленный на лечение рецидивист сбежал из скорой в Петербурге
В Санкт-Петербурге психически больной рецидивист сбежал из машины скорой помощи по пути в психбольницу. Как сообщила "Фонтанка", это случилось днём на углу Коллонтай и Бадаева.
Мужчине удалось вырваться от медиков. По предварительным данным, его осудили за разбой, также за его плечами судимости за кражи и наркотики. Эксперты признали преступника невменяемым, он должен был пройти принудительное лечение.
На момент побега на пациенте-рецидивисте были синяя клетчатая пижама и синяя куртка, на ногах — резиновые ботинки. Имеется и особая примета — татуировка на руке в виде штрихкода.
А ранее Лайф писал, что житель Подмосковья, которого в 2012 году осудили на 12 лет, сбежал из колонии в Тверской области. Ему оставалось отсидеть один год, однако после инцидента срок увеличат.
Владимир Баранов / ТАСС