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21 октября, 03:28

Скорая потеряла психбольного рецидивиста со штрихкодом по пути в дурдом в Петербурге

"Фонтанка": Отправленный на лечение рецидивист сбежал из скорой в Петербурге

В Санкт-Петербурге психически больной рецидивист сбежал из машины скорой помощи по пути в психбольницу. Как сообщила "Фонтанка", это случилось днём на углу Коллонтай и Бадаева.

Мужчине удалось вырваться от медиков. По предварительным данным, его осудили за разбой, также за его плечами судимости за кражи и наркотики. Эксперты признали преступника невменяемым, он должен был пройти принудительное лечение.

На момент побега на пациенте-рецидивисте были синяя клетчатая пижама и синяя куртка, на ногах — резиновые ботинки. Имеется и особая примета — татуировка на руке в виде штрихкода.

Сбежавшего из хабаровской колонии рецидивиста нашли в заброшенном здании

Сбежавшего из хабаровской колонии рецидивиста нашли в заброшенном здании

А ранее Лайф писал, что житель Подмосковья, которого в 2012 году осудили на 12 лет, сбежал из колонии в Тверской области. Ему оставалось отсидеть один год, однако после инцидента срок увеличат.

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Владимир Баранов / ТАСС

Лариса Сафронова
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