Осуждённый на 12 лет сбежал из колонии в Тверской области

Житель Подмосковья, которого в 2012 осудили на 12 лет, сбежал из колонии в Тверской области. Ему оставалось отбывать срок год, однако после инцидента его увеличат. Утром 13 октября его не досчитались во время утренней проверки. Сейчас мужчину разыскивают органы.

Алексея Фёдорова осудили на 12 лет в 2012-м за кражу и незаконное хранение оружия. Сообщается, что в исправительном учреждении нареканий к нему не было, поэтому его перевели в колонию-поселение во Ржеве с возможностью выходить в город.