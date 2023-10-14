Бухгалтер своровала 500 тыс. рублей и сбежала за границу, но её депортировали обратно в РФ
Южная Корея депортировала россиянку, разыскиваемую за кражу полумиллиона рублей
В аэропорту Красноярска полиция задержала россиянку, прилетевшую из Южной Кореи, откуда её депортировали по запросу России в связи с обвинением в крупном мошенничестве. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Республика Корея депортировала россиянку, обвиняемую в мошенничестве. Видео © t.me / МВД Медиа
"В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из Республики Корея гражданку России Орлану Тувет. Она находилась в международном розыске по каналам Интерпола как обвиняемая в мошенничестве, совершённом в крупном размере", — приводятся её слова в телеграм-канале ведомства.
В 2017 году Тувет работала бухгалтером-кассиром в бюджетной организации в России. Ей удалось украсть полмиллиона рублей. Когда против неё возбудили уголовное дело, женщина поспешила скрыться за границей. Обнаружить Тувет удалось в Республике Корея.
Ранее сообщалось, что домработница похитила четыре миллиона рублей из московской квартиры дочери актёра Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой.
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