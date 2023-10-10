У студента из Москвы украли скины в Counter-Strike 2 на 80 тысяч рублей

У 20-летнего студента четвёртого курса Московского государственного строительного университета украли скины в новой игре Counter-Strike 2. Ущерб составил 80 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT . Молодой человек рассказал, что злоумышленник написал ему с неизвестного аккаунта.

По словам пострадавшего, собеседник представился компаньоном по Counter-Strike 2 и прислал ему ссылку на совместную игру. Молодой человек перешёл по ней, после чего в его аккаунте исчезли все варианты оружия и экипировки. Он покупал их за реальные деньги — на 80 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.