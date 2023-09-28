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27 сентября, 22:17

Фанатам представили Counter-Strike 2 с обновлённым звуком и графикой

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2, предыдущая версия которой стала культовой во многих странах мира. По большому счёту, CS2 — большой патч для CS:GO. Обновление весит 6 ГБ. Новые локации, виды оружия и частично геймплей можно увидеть в трейлере, выпущенном к новой игре.

Трейлер игры Counter-Strike 2. Видео © YouTube / Valve

В игре целиком переработана механика дымовых гранат, модернизированы графика и звуки, а также изменён ряд деталей привычных карт. Кроме того, число раундов сократилось с 30 до 24.

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Напомним, первые трейлеры к игре студия Valve опубликовала в марте этого года. Тогда же состоялось закрытое тестирование.

Обложка ©

YouTube / Valve

Анатолий Симоненко
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