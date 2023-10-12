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12 октября, 12:01

Сбежавшего из колонии под Липецком заключённого поймали в его же квартире

<p>Вячеслав Я., сбежавший из колонии в Липецкой области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/58083" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Вячеслав Я., сбежавший из колонии в Липецкой области. Обложка © SHOT

Оперативники поймали 54-летнего Вячеслава Я., сбежавшего из исправительной колонии № 3 в Ельце Липецкой области. По данным SHOT, его взяли в собственной квартире в региональном центре — за минувшие сутки заключённый преодолел 83 километра.

Мужчину уже доставили обратно в колонию-поселение, теперь ему грозит ещё пять лет по статье "Побег из места лишения свободы".

Заключённый совершил побег из уральской колонии через полтора месяца после прибытия

Заключённый совершил побег из уральской колонии через полтора месяца после прибытия

Напомним, о побеге Вячеслава Я. из колонии в Липецкой области стало известно сегодня. Оказалось, что заключённый просто вышел через открытые ворота.

Матвей Константинов
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