Сбежавшего из колонии под Липецком заключённого поймали в его же квартире
Вячеслав Я., сбежавший из колонии в Липецкой области. Обложка © SHOT
Оперативники поймали 54-летнего Вячеслава Я., сбежавшего из исправительной колонии № 3 в Ельце Липецкой области. По данным SHOT, его взяли в собственной квартире в региональном центре — за минувшие сутки заключённый преодолел 83 километра.
Мужчину уже доставили обратно в колонию-поселение, теперь ему грозит ещё пять лет по статье "Побег из места лишения свободы".
Напомним, о побеге Вячеслава Я. из колонии в Липецкой области стало известно сегодня. Оказалось, что заключённый просто вышел через открытые ворота.