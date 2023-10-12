Сбежавшего из колонии под Липецком заключённого поймали в его же квартире

Оперативники поймали 54-летнего Вячеслава Я., сбежавшего из исправительной колонии № 3 в Ельце Липецкой области. По данным SHOT, его взяли в собственной квартире в региональном центре — за минувшие сутки заключённый преодолел 83 километра.

Мужчину уже доставили обратно в колонию-поселение, теперь ему грозит ещё пять лет по статье "Побег из места лишения свободы".