Ушёл через ворота: Заключённый сбежал из колонии в Липецкой области
SHOT: Заключённый сбежал из колонии в Липецкой области
Заключённый Вячеслав Я. сбежал из колонии в Липецкой области. Обложка © t.me / SHOT
В Липецкой области из колонии сбежал заключённый. По данным телеграм-канала SHOT, он спокойно вышел через ворота и не вернулся.
По данным канала, территорию пенитенциарного учреждения самовольно покинул 54-летний Вячеслав Я., осуждённый на три года в 2022 году за кражу. Вчера утром его отправили на уборку административного здания колонии, после чего он бесследно исчез.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что заключённый около 12 часов дня вышел через открытые выездные ворота ИК-3. В настоящее время беглеца разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Лайф писал, что у арестанта в Бутырском СИЗО в Москве обнаружили листы, пропитанные наркотиками. Теперь в СИЗО пытаются выяснить, как арестант получил столь интересную передачку.