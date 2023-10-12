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12 октября, 05:00

Ушёл через ворота: Заключённый сбежал из колонии в Липецкой области

SHOT: Заключённый сбежал из колонии в Липецкой области

<p>Заключённый Вячеслав Я. сбежал из колонии в Липецкой области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58067" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Заключённый Вячеслав Я. сбежал из колонии в Липецкой области. Обложка © t.me / SHOT

В Липецкой области из колонии сбежал заключённый. По данным телеграм-канала SHOT, он спокойно вышел через ворота и не вернулся.

По данным канала, территорию пенитенциарного учреждения самовольно покинул 54-летний Вячеслав Я., осуждённый на три года в 2022 году за кражу. Вчера утром его отправили на уборку административного здания колонии, после чего он бесследно исчез.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что заключённый около 12 часов дня вышел через открытые выездные ворота ИК-3. В настоящее время беглеца разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Заключённый совершил побег из уральской колонии через полтора месяца после прибытия

Заключённый совершил побег из уральской колонии через полтора месяца после прибытия

Ранее Лайф писал, что у арестанта в Бутырском СИЗО в Москве обнаружили листы, пропитанные наркотиками. Теперь в СИЗО пытаются выяснить, как арестант получил столь интересную передачку.

Алексей Соловьёв
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