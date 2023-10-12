Ушёл через ворота: Заключённый сбежал из колонии в Липецкой области

В Липецкой области из колонии сбежал заключённый. По данным телеграм-канала SHOT, он спокойно вышел через ворота и не вернулся.

По данным канала, территорию пенитенциарного учреждения самовольно покинул 54-летний Вячеслав Я., осуждённый на три года в 2022 году за кражу. Вчера утром его отправили на уборку административного здания колонии, после чего он бесследно исчез.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что заключённый около 12 часов дня вышел через открытые выездные ворота ИК-3. В настоящее время беглеца разыскивают сотрудники правоохранительных органов.