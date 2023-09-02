Заключённый совершил побег из уральской колонии через полтора месяца после прибытия

Из колонии-поселения № 45 в Камышлове Свердловской области сбежал 30-летний арестант. Иван Григорьев из Алапаевска покинул место отбывания наказания 30 августа, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ Свердловской области.

Заключённый был осуждён на пять лет за смертельное ДТП, с места которого скрылся. При этом в колонию Григорьев прибыл 21 июня. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить по номерам 8 (343) 359–56–11 (дежурная часть) или 8 (343) 359–57–44 (отдел розыска ГУ ФСИН).

Рост Григорьева — 175 сантиметров, у него среднее телосложение и тёмные волосы. Мужчина может носить бороду и усы. В день побега арестант был одет в камуфляжную куртку, чёрно-серые джинсы, чёрные полуберцы и чёрную шапку.