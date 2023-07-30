Пролез в окно для передач: Дерзкий побег заключённого из СИЗО в Благовещенске попал на видео

В Благовещенске мужчина сбежал из следственного изолятора через окно приёма передач. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует телеграм-канал Mash .

На кадрах видно, что осуждённый за кражу мужчина открывает окно приёма передач и сбегает через него. Известно, что 22-летний злоумышленник сбежал из СИЗО, когда его вывели в комнату свиданий и передач для проведения работ. Сейчас его разыскивают силовики.