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30 июля, 14:54

Пролез в окно для передач: Дерзкий побег заключённого из СИЗО в Благовещенске попал на видео

Осуждённый сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно приёма передач

В Благовещенске мужчина сбежал из следственного изолятора через окно приёма передач. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует телеграм-канал Mash.

В Благовещенске осуждённому удалось сбежать из СИЗО через окно приёма передач. Видео © Mash

На кадрах видно, что осуждённый за кражу мужчина открывает окно приёма передач и сбегает через него. Известно, что 22-летний злоумышленник сбежал из СИЗО, когда его вывели в комнату свиданий и передач для проведения работ. Сейчас его разыскивают силовики.

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Ранее сообщалось, что в Приморье воспитанник спецшколы порезал товарища и сбежал из учреждения. Всё произошло в Уссурийске в ночь на 13 июля.

Обложка ©

Mash

Иван Косицын
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