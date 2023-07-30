Пролез в окно для передач: Дерзкий побег заключённого из СИЗО в Благовещенске попал на видео
Осуждённый сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно приёма передач
В Благовещенске мужчина сбежал из следственного изолятора через окно приёма передач. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует телеграм-канал Mash.
В Благовещенске осуждённому удалось сбежать из СИЗО через окно приёма передач. Видео © Mash
На кадрах видно, что осуждённый за кражу мужчина открывает окно приёма передач и сбегает через него. Известно, что 22-летний злоумышленник сбежал из СИЗО, когда его вывели в комнату свиданий и передач для проведения работ. Сейчас его разыскивают силовики.
Ранее сообщалось, что в Приморье воспитанник спецшколы порезал товарища и сбежал из учреждения. Всё произошло в Уссурийске в ночь на 13 июля.