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14 июля, 05:30

В Уссурийске воспитанник спецшколы порезал товарища и сбежал

В Приморье воспитанник спецшколы ранил ножом подростка

<p>Местность Приморья, где воспитанник спецшколы ранил ножом подростка. Обложка © <a href="https://t.me/prim_police/5624" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Приморья prim_police</a></p>

Местность Приморья, где воспитанник спецшколы ранил ножом подростка. Обложка © Полиция Приморья prim_police

В Приморском крае воспитанник спецшколы порезал товарища и сбежал из учреждения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, всё произошло в Уссурийске в ночь на 13 июля. Между воспитанниками спецшколы началась ссора, которая в какой-то момент переросла в поножовщину. В итоге 16-летний подросток ножом ударил другого в область живота и поспешил скрыться. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

При этом в МВД РФ по региону сообщили, что в результате инцидента были госпитализированы два подростка в возрасте 15 и 16 лет. По данным полиции, после этого парень сбежал из учреждения с четырьмя приятелями. В итоге их удалось найти и задержать в селе Васильевка.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Нижегородской области мужчина, угрожая ножом, затолкал в машину двух подростков и увёз их в неизвестном направлении. К счастью, ребята воспользовались моментом, когда автомобиль застрял, и вырвались. Теперь неизвестного ищут.

Николь Вербер
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