В Уссурийске воспитанник спецшколы порезал товарища и сбежал

В Приморском крае воспитанник спецшколы порезал товарища и сбежал из учреждения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, всё произошло в Уссурийске в ночь на 13 июля. Между воспитанниками спецшколы началась ссора, которая в какой-то момент переросла в поножовщину. В итоге 16-летний подросток ножом ударил другого в область живота и поспешил скрыться. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

При этом в МВД РФ по региону сообщили, что в результате инцидента были госпитализированы два подростка в возрасте 15 и 16 лет. По данным полиции, после этого парень сбежал из учреждения с четырьмя приятелями. В итоге их удалось найти и задержать в селе Васильевка.