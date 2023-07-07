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7 июля, 07:41

В Кузбассе Рэмбо-неадекват с ножами пытался прорваться в отдел полиции

В Кемеровской области мужчина с ножами пытался прорваться в отдел МВД

В городе Киселёвске Кемеровской области мужчина с двумя ножами в руках пытался прорваться в местный отдел МВД, в ходе чего ранил двух полицейских.

Мужчина с ножами пытался прорваться в ОМВД города Киселёвска Кемеровской области. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в пятницу около шести утра. К отделу полиции пришёл 32-летний житель посёлка Карагайлинского. Он пытался проникнуть внутрь, но дежурный заблокировал дверь и вызвал сотрудников Росгвардии.

Во время задержания мужчина ранил двух оперативников и убежал. Спустя некоторое время его всё же задержали. Сейчас он даёт показания следователям. На данный момент неизвестно, что побудило его совершить данный поступок.

В Кемеровской области задержали мужчину, который пытался прорваться в ОМВД и ранил правоохранителей. Видео © Telegram / SHOT

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Жизни пострадавших полицейских ничего не угрожает.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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