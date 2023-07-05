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5 июля, 08:21

Боевую гранату нашли возле отдела МВД Лефортово в Москве

Гранату с чекой нашли возле отдела МВД Лефортово в Москве. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, предположительно, боевую гранату обнаружили на чердаке соседнего с отделом здания на Самокатной улице. На место едут экстренные службы.

Жительница Смоленска во время ремонта в квартире нашла 50-летнюю гранату

Жительница Смоленска во время ремонта в квартире нашла 50-летнюю гранату

А ранее Лайф рассказывал про жителя Якутии, который купил дом и нашёл под крыльцом "взрывной подарок" от бывшего хозяина. Во время уборки мужчина заглянул под крыльцо и увидел там два боеприпаса: РГД-5 и РГО с двумя запалами.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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