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23 июня, 07:30

В Петербурге пьяный мужчина угрожал сжечь пункт сбора на военную службу

<p>В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался попасть в пункт сбора на военную службу, а ранее он устроил там пикет. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался попасть в пункт сбора на военную службу, а ранее он устроил там пикет. Фото © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина пытался попасть в пункт сбора на военную службу по контракту и угрожал устроить поджог. Инцидент произошёл в Подъездном переулке.

Как сообщает SHOT, нетрезвый петербуржец хотел проникнуть в здание ночью, он стучал в дверь с криками и угрозами. Попасть внутрь пункта мужчине не удалось, на место приехали правоохранители и задержали его. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Причём оказалось, что мужчина проворачивает такие дебоши не первый раз: в июне 2023 года его задерживали возле пункта призыва, но уже за пикет.

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Илья Суриков
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