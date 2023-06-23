В Петербурге пьяный мужчина угрожал сжечь пункт сбора на военную службу

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина пытался попасть в пункт сбора на военную службу по контракту и угрожал устроить поджог. Инцидент произошёл в Подъездном переулке.

Как сообщает SHOT, нетрезвый петербуржец хотел проникнуть в здание ночью, он стучал в дверь с криками и угрозами. Попасть внутрь пункта мужчине не удалось, на место приехали правоохранители и задержали его. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Причём оказалось, что мужчина проворачивает такие дебоши не первый раз: в июне 2023 года его задерживали возле пункта призыва, но уже за пикет.