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13 июля, 14:06
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В Нижегородской области мужчина, угрожая ножом, затолкал в машину и увёз двух подростков

В Нижегородской области ищут мужчину, который похитил двух подростков

<p>Машина, на которой злоумышленник похитил детей в Нижегородской области. Обложка © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1808877/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Нижегородской области</a></p>

Машина, на которой злоумышленник похитил детей в Нижегородской области. Обложка © СУ СК РФ по Нижегородской области

Неизвестный мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области, но позже дети смогли убежать. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, похитителя несовершеннолетних сейчас разыскивают.

Всё произошло днём 12 июля в районе рабочего посёлка Малое Козино Балахнинского муниципального округа. Злоумышленник, угрожая ножом, похитил двух подростков, которых поместил в машину и увёз.

В какой-то момент движения автомобиль застрял, похититель связал потерпевших и скрылся с места преступления. Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться, покинули место происшествия и обратились за помощью. Сейчас устанавливается личность подозреваемого, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что в посёлке Ола Магаданской области двое подростков скинули с моста беременную девушку. На преступление злоумышленники пошли с целью проживания в арендованной квартире и хищения денег потерпевшей.

Иван Косицын
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