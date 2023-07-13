В Нижегородской области мужчина, угрожая ножом, затолкал в машину и увёз двух подростков

Неизвестный мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области, но позже дети смогли убежать. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, похитителя несовершеннолетних сейчас разыскивают.

Всё произошло днём 12 июля в районе рабочего посёлка Малое Козино Балахнинского муниципального округа. Злоумышленник, угрожая ножом, похитил двух подростков, которых поместил в машину и увёз.

В какой-то момент движения автомобиль застрял, похититель связал потерпевших и скрылся с места преступления. Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться, покинули место происшествия и обратились за помощью. Сейчас устанавливается личность подозреваемого, по данному факту возбуждено уголовное дело.