Житель Приморья взял в плен мальчика и его отца и угрожал им арбалетом, требуя деньги

В Приморье правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого он вымогал деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве отметили, что полицейские получили обращение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что знакомый ночью удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе, угрожая арбалетом. Подростка преступник схватил первым и вывез в лес, где, как потом выяснили правоохранители, пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Потом он вернулся, разбудил мужчину, вывез его в другое место в лесу и сообщил, что пленил его сына.

Пока злоумышленник вымогал у отца деньги, мальчик смог освободиться и убежать. Узнав, что о произошедшем стало известно полиции, злоумышленник скрылся. Позже преступника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина. Задержанный, у которого с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор", уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.