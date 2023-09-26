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26 сентября, 10:25

Заключённый из "Бутырки" разбавлял томные будни, облизывая пропитанные наркотиками листы А4

В Бутырском СИЗО в Москве у заключённого нашли пропитанные наркотиками листы А4

У арестанта в Бутырском СИЗО в Москве обнаружили листы, пропитанные наркотиками. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сотрудники следственного изолятора обратили внимание на 36-летнего заключённого, которого ранее арестовали за кражу. Мужчина вёл себя подозрительно, поэтому в его камере решили провести обыски. И не зря: среди его вещей нашлись несколько листов формата А4, которые были пропитаны наркотическим веществом. Предположительно, речь об ЛСД. В итоге бумаги забрали на экспертизу. Теперь в СИЗО пытаются выяснить, как арестант получил столь интересную передачку.

Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе неадекват под действием наркотиков сорвал несколько почтовых ящиков со стены в подъезде и швырнул их в припаркованные у дома авто. Из-за шума проснулись соседи, но разбираться с мужчиной лично побоялись, оставив это дело на полицейских.

Арестованную актрису Искандер заподозрили в закладке килограммов наркотиков в лесу

Арестованную актрису Искандер заподозрили в закладке килограммов наркотиков в лесу

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ТАСС / Владимир Гердо

Максим Плетнёв
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