Заключённый из "Бутырки" разбавлял томные будни, облизывая пропитанные наркотиками листы А4
В Бутырском СИЗО в Москве у заключённого нашли пропитанные наркотиками листы А4
У арестанта в Бутырском СИЗО в Москве обнаружили листы, пропитанные наркотиками. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Сотрудники следственного изолятора обратили внимание на 36-летнего заключённого, которого ранее арестовали за кражу. Мужчина вёл себя подозрительно, поэтому в его камере решили провести обыски. И не зря: среди его вещей нашлись несколько листов формата А4, которые были пропитаны наркотическим веществом. Предположительно, речь об ЛСД. В итоге бумаги забрали на экспертизу. Теперь в СИЗО пытаются выяснить, как арестант получил столь интересную передачку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе неадекват под действием наркотиков сорвал несколько почтовых ящиков со стены в подъезде и швырнул их в припаркованные у дома авто. Из-за шума проснулись соседи, но разбираться с мужчиной лично побоялись, оставив это дело на полицейских.
ТАСС / Владимир Гердо