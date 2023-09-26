Заключённый из "Бутырки" разбавлял томные будни, облизывая пропитанные наркотиками листы А4

У арестанта в Бутырском СИЗО в Москве обнаружили листы, пропитанные наркотиками. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сотрудники следственного изолятора обратили внимание на 36-летнего заключённого, которого ранее арестовали за кражу. Мужчина вёл себя подозрительно, поэтому в его камере решили провести обыски. И не зря: среди его вещей нашлись несколько листов формата А4, которые были пропитаны наркотическим веществом. Предположительно, речь об ЛСД. В итоге бумаги забрали на экспертизу. Теперь в СИЗО пытаются выяснить, как арестант получил столь интересную передачку.