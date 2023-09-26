В Уфе наркоман сорвал в подъезде почтовые ящики и закидал ими припаркованные авто соседей

Житель Уфы под действием наркотиков вырвал из стены подъезда почтовые ящики и разбил пять припаркованных машин. Об этом сообщает SHOT.

В Уфе мужчина под наркотиками закидал припаркованные авто почтовыми ящиками, перебудив всех соседей. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло прошлой ночью в одном из домов на улице Зорге. Около трёх ночи босой мужчина в неадекватном состоянии выбежал в подъезд, сорвал со стены несколько почтовых ящиков и стал кидать их в стоящие во дворе дома автомобили.

Машины сразу засигналили и разбудили автовладельцев, однако те, опасаясь за своё здоровье, не стали выходить к невменяемому соседу. "Пообщаться" с ним жильцы пригласили полицейских, которые по прибытии задержали дебошира. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.