Москвич спрятал мефедрон в необычном месте, но прокололся на мелочи

В Москве полицейские заметили молодого человека, у которого была странная походка из-за спрятанных в штанах наркотических веществ. Об этом пишет SHOT.

Подозреваемый шёл по проспекту Мира, но со стороны казалось, что ему что-то мешает. Полиция забрала молодого человека в участок, где он признался, что проносил наркотики. После их изъятия эксперты установили вид запрещённых веществ. Это был мефедрон весом в полграмма. Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.