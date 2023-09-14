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14 сентября, 14:37

Москвич спрятал мефедрон в необычном месте, но прокололся на мелочи

Мужчина с наркотиками попался полицейским в Москве из-за странной походки

В Москве полицейские заметили молодого человека, у которого была странная походка из-за спрятанных в штанах наркотических веществ. Об этом пишет SHOT.

Подозреваемый шёл по проспекту Мира, но со стороны казалось, что ему что-то мешает. Полиция забрала молодого человека в участок, где он признался, что проносил наркотики. После их изъятия эксперты установили вид запрещённых веществ. Это был мефедрон весом в полграмма. Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.

В Москве пятеро детей вместе с матерью отравились во время ужина, съев кексы с наркотиками

В Москве пятеро детей вместе с матерью отравились во время ужина, съев кексы с наркотиками

Ранее у актрисы Рамили Искандер нашли по 0,5 грамма амфетамина и кокаина, а в её автомобиле "Субару" — почти два килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Артистка пошла на сделку со следствием и сдала своего подельника. Сейчас она под арестом.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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