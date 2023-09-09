В Москве пятеро детей вместе с матерью отравились во время ужина, съев кексы с наркотиками

В Москве пятеро маленьких детей вместе с матерью отравились наркотиками. Пострадавших доставили в отделение токсикологии. Инцидент произошёл в районе Тёплый Стан вечером 8 сентября, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 35-летняя женщина проживает в одном из домов на Ленинском проспекте вместе с пятью маленькими детьми: тремя сыновьями (один год, шесть и девять лет) и двумя дочерьми (четыре года и 12 лет). На учёте семья не состоит. Также с ними живёт 25-летний племянник матери.

После ужина мама и дети внезапно почувствовали недомогание. Женщина вызвала скорую помощь. Семейство доставили в больницу, где выяснилось, что у всех сильное отравление марихуаной. После этого полиция начала выяснять детали произошедшего. Как оказалось, племянник многодетной матери принёс домой несколько кексов, содержащих наркотическое вещество. Он положил их в холодильник и даже никого не предупредил, чтобы их не трогали. Все эти кексы мама и дети съели с чаем. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, они уже находятся дома. А вот 25-летнего парня задержали, сейчас с ним работают правоохранители.