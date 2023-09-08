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8 сентября, 07:28

В крови загадочно погибшей школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин

<p>Последние минуты жизни погибшей на Урале школьницы сняли камеры наблюдения. Видео © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последние минуты жизни погибшей на Урале школьницы сняли камеры наблюдения. Видео © SHOT

В крови у 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, тело которой без признаков насильственной смерти нашли в лесу в начале августа, обнаружили высокую концентрацию кофеина. Как пишет E1.ru со ссылкой на источник, это может быть связано с энергетиками.

"Кусочки тканей и органов были отправлены на гистологическую экспертизу, которая должна внести ясность, от чего именно она умерла, каков механизм смерти. Это могут быть как скрытые повреждения, так и результат воздействия каких-то веществ или их комбинаций", — рассказал источник.

При этом ранее Лайф сообщал, что в смерти 16-летней девочки может быть виноват неизвестный пока наркотик.

"Вот и смерть моя настала": Появилось последнее видео 16-летней школьницы, найденной мёртвой на Урале

"Вот и смерть моя настала": Появилось последнее видео 16-летней школьницы, найденной мёртвой на Урале

Как уже рассказывал Лайф, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Перед этим девочка оставила странное сообщение, гласившее: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина признался, что действительно совершил преступление, однако заявил, что к смерти школьницы не имеет никакого отношения.

Загадочно погибшую на Урале школьницу сняли камеры за несколько минут до смерти

Загадочно погибшую на Урале школьницу сняли камеры за несколько минут до смерти

Александра Вишнякова
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