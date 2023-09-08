В крови загадочно погибшей школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин

В крови у 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, тело которой без признаков насильственной смерти нашли в лесу в начале августа, обнаружили высокую концентрацию кофеина. Как пишет E1.ru со ссылкой на источник, это может быть связано с энергетиками.

"Кусочки тканей и органов были отправлены на гистологическую экспертизу, которая должна внести ясность, от чего именно она умерла, каков механизм смерти. Это могут быть как скрытые повреждения, так и результат воздействия каких-то веществ или их комбинаций", — рассказал источник.