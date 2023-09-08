В крови загадочно погибшей школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин
Последние минуты жизни погибшей на Урале школьницы сняли камеры наблюдения. Видео © SHOT
В крови у 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, тело которой без признаков насильственной смерти нашли в лесу в начале августа, обнаружили высокую концентрацию кофеина. Как пишет E1.ru со ссылкой на источник, это может быть связано с энергетиками.
"Кусочки тканей и органов были отправлены на гистологическую экспертизу, которая должна внести ясность, от чего именно она умерла, каков механизм смерти. Это могут быть как скрытые повреждения, так и результат воздействия каких-то веществ или их комбинаций", — рассказал источник.
При этом ранее Лайф сообщал, что в смерти 16-летней девочки может быть виноват неизвестный пока наркотик.
"Вот и смерть моя настала": Появилось последнее видео 16-летней школьницы, найденной мёртвой на Урале
Как уже рассказывал Лайф, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Перед этим девочка оставила странное сообщение, гласившее: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина признался, что действительно совершил преступление, однако заявил, что к смерти школьницы не имеет никакого отношения.