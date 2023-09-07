Предполагаемый убийца школьницы в Каменске-Уральском признался в преступлении, но в другом

Обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском в ходе допроса признался, что действительно совершил преступление, однако заявил, что к смерти девочки не имеет никакого отношения. Об этом сообщает E1.RU.

Записи с камер видеонаблюдения, как обвиняемый преследует школьницу. Видео © E1.RU

"Он признался только в краже телефона. Утверждал, что не делал ничего с девочкой", — заявил источник в силовых структурах по результатам допроса.

Мужчина рассказал, что в тот день катался на велосипеде и проследовал за девочкой в лес, где увидел, как она вдруг стала заваливаться на правый бок. Он окликнул её, а когда подъехал ближе, увидел, что школьница без сознания. Предполагаемый убийца подумал, что она пьяна, и не придумал ничего лучше, чем украсть её телефон.

По словам мужчины, позже из новостей он узнал о гибели школьницы и настолько испугался, что решил о произошедшем никому не рассказывать. Однако если бы вместо кражи он вызвал скорую, то девочку, вероятно, могли бы спасти.

Первоначальная проверка обвиняемого на полиграфе подтверждает версию о его непричастности, однако дело может принять совершенно другой оборот после того, как будут готовы результаты посмертной экспертизы тела школьницы. При этом злоумышленника всё равно ждёт наказание.