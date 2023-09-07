Предполагаемый убийца школьницы в Каменске-Уральском признался в преступлении, но в другом
Обвиняемый в убийстве уральской школьницы прошёл полиграф и сознался в краже
Обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском в ходе допроса признался, что действительно совершил преступление, однако заявил, что к смерти девочки не имеет никакого отношения. Об этом сообщает E1.RU.
Записи с камер видеонаблюдения, как обвиняемый преследует школьницу. Видео © E1.RU
"Он признался только в краже телефона. Утверждал, что не делал ничего с девочкой", — заявил источник в силовых структурах по результатам допроса.
Мужчина рассказал, что в тот день катался на велосипеде и проследовал за девочкой в лес, где увидел, как она вдруг стала заваливаться на правый бок. Он окликнул её, а когда подъехал ближе, увидел, что школьница без сознания. Предполагаемый убийца подумал, что она пьяна, и не придумал ничего лучше, чем украсть её телефон.
По словам мужчины, позже из новостей он узнал о гибели школьницы и настолько испугался, что решил о произошедшем никому не рассказывать. Однако если бы вместо кражи он вызвал скорую, то девочку, вероятно, могли бы спасти.
Первоначальная проверка обвиняемого на полиграфе подтверждает версию о его непричастности, однако дело может принять совершенно другой оборот после того, как будут готовы результаты посмертной экспертизы тела школьницы. При этом злоумышленника всё равно ждёт наказание.
"В любом случае Эдуард понесёт наказание. Как минимум за кражу", — уточнил собеседник портала.
Как уже рассказывал Лайф, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы, которая пропала накануне. Перед этим девочка оставила странное сообщение, гласившее: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Чтобы его поймать, правоохранители сутки сидели в засаде. Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям: об убийстве и краже.