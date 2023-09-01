Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 11:13

Арестован убийца 16-летней девушки на Урале, это следивший за ней велосипедист

Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в убийстве 16-летней девушки

<p>Погибшая 16-летняя школьница и велосипедист, преследовавший её. Видео © Коллаж LIFE / t.me / <a href="https://t.me/kuincident" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Каменск-Уральский</a></p>

Погибшая 16-летняя школьница и велосипедист, преследовавший её. Видео © Коллаж LIFE / t.me / Инцидент Каменск-Уральский

Задержанному по делу о гибели 16-летней школьницы в Каменске-Уральском предъявили обвинения по двум статьям: об убийстве и краже. Синарский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 10 октября.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области в связи с обнаружением тела несовершеннолетней девушки в Каменске-Уральском местному жителю 1988 г. р. предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство") и ст.158 УК РФ ("Кража")", — сказано в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

Там пояснили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств гибели девушки. Назначен ряд экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам. Арестованный проверяется на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства СУ СКР по региону.

Уже была мертва: Лайф узнал версию задержанного после загадочной гибели 16-летней девушки на Урале

Уже была мертва: Лайф узнал версию задержанного после загадочной гибели 16-летней девушки на Урале

Напомним, 10 августа в лесополосе в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". Позже после изучения записей с камер задержали велосипедиста, который преследовал девочку в вечер трагедии.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров