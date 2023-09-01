Арестован убийца 16-летней девушки на Урале, это следивший за ней велосипедист

Задержанному по делу о гибели 16-летней школьницы в Каменске-Уральском предъявили обвинения по двум статьям: об убийстве и краже. Синарский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 10 октября.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области в связи с обнаружением тела несовершеннолетней девушки в Каменске-Уральском местному жителю 1988 г. р. предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство") и ст.158 УК РФ ("Кража")", — сказано в сообщении СУ СКР по Свердловской области.