Арестован убийца 16-летней девушки на Урале, это следивший за ней велосипедист
Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в убийстве 16-летней девушки
Погибшая 16-летняя школьница и велосипедист, преследовавший её. Видео © Коллаж LIFE / t.me / Инцидент Каменск-Уральский
Задержанному по делу о гибели 16-летней школьницы в Каменске-Уральском предъявили обвинения по двум статьям: об убийстве и краже. Синарский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 10 октября.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области в связи с обнаружением тела несовершеннолетней девушки в Каменске-Уральском местному жителю 1988 г. р. предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство") и ст.158 УК РФ ("Кража")", — сказано в сообщении СУ СКР по Свердловской области.
Там пояснили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств гибели девушки. Назначен ряд экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам. Арестованный проверяется на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства СУ СКР по региону.
Напомним, 10 августа в лесополосе в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". Позже после изучения записей с камер задержали велосипедиста, который преследовал девочку в вечер трагедии.