Уже была мертва: Лайф узнал версию задержанного после загадочной гибели 16-летней девушки на Урале
Задержанный после гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском отрицает вину
Убитая девушка на Урале и подозреваемый. Фото © T.me / SHOT
Задержанный по делу об убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском отрицает свою вину и говорит, что якобы просто ехал на велосипеде по парку, увидел в овраге лежащую девушку, забрал её телефон и скрылся. Об этом пишет SHOT.
35-летний мужчина работает стропальщиком Синарского трубного завода. Следователи уже нашли у него смартфон убитой. Стропальщик сознался, что украл телефон, но утверждает, что незнакомку не убивал. Проводится проверка, статуса подозреваемого пока у мужчины нет. По предварительным данным, на теле следов насилия не обнаружено.
Напомним, 10 августа в лесополосе в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". Полиция задержала велосипедиста, который преследовал девочку в вечер трагедии.