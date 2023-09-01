Уже была мертва: Лайф узнал версию задержанного после загадочной гибели 16-летней девушки на Урале

Задержанный по делу об убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском отрицает свою вину и говорит, что якобы просто ехал на велосипеде по парку, увидел в овраге лежащую девушку, забрал её телефон и скрылся. Об этом пишет SHOT.

35-летний мужчина работает стропальщиком Синарского трубного завода. Следователи уже нашли у него смартфон убитой. Стропальщик сознался, что украл телефон, но утверждает, что незнакомку не убивал. Проводится проверка, статуса подозреваемого пока у мужчины нет. По предварительным данным, на теле следов насилия не обнаружено.