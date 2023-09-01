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1 сентября, 09:38

Уже была мертва: Лайф узнал версию задержанного после загадочной гибели 16-летней девушки на Урале

Задержанный после гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском отрицает вину

<p>Убитая девушка на Урале и подозреваемый. Фото © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56429" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Убитая девушка на Урале и подозреваемый. Фото © T.me / SHOT

Задержанный по делу об убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском отрицает свою вину и говорит, что якобы просто ехал на велосипеде по парку, увидел в овраге лежащую девушку, забрал её телефон и скрылся. Об этом пишет SHOT.

35-летний мужчина работает стропальщиком Синарского трубного завода. Следователи уже нашли у него смартфон убитой. Стропальщик сознался, что украл телефон, но утверждает, что незнакомку не убивал. Проводится проверка, статуса подозреваемого пока у мужчины нет. По предварительным данным, на теле следов насилия не обнаружено.

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Напомним, 10 августа в лесополосе в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". Полиция задержала велосипедиста, который преследовал девочку в вечер трагедии.

Татьяна Миссуми
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