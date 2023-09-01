Полицейские сутки сидели в засаде, чтобы поймать подозреваемого в убийстве девочки на Урале

Свердловские полицейские провели в засаде сутки, чтобы задержать подозреваемого в убийстве девочки-подростка в Каменске-Уральском. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерия Горелых.

"Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде", — уточнил Горелых.

В итоге были изъяты велосипед и одежда, в которую обвиняемый был одет в ночь трагедии, а также другие важные вещдоки. Правоохранители проверяют его на причастность и к другим преступлениям, ему придётся пройти проверку на полиграфе.