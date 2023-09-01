Полицейские сутки сидели в засаде, чтобы поймать подозреваемого в убийстве девочки на Урале
Подозреваемого в убийстве девочки на Урале удалось поймать благодаря засаде
Свердловские полицейские провели в засаде сутки, чтобы задержать подозреваемого в убийстве девочки-подростка в Каменске-Уральском. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерия Горелых.
"Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде", — уточнил Горелых.
В итоге были изъяты велосипед и одежда, в которую обвиняемый был одет в ночь трагедии, а также другие важные вещдоки. Правоохранители проверяют его на причастность и к другим преступлениям, ему придётся пройти проверку на полиграфе.
Оказалось, убийца работает стропальщиком на Синарском трубном заводе ТМК и ранее был судим. При этом он один жил в трёхкомнатной квартире и вёл достаточно замкнутый образ жизни.
Как рассказывал Лайф, 10 августа в лесополосе в Каменске-Уральском было найдено тело 16-летней школьницы, пропавшей днём ранее. Перед этим девочка оставила сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". Правоохранители изучили записи с камер и задержали велосипедиста, который преследовал девочку в вечер трагедии. Ему предъявили обвинение в убийстве и арестовали до 10 октября.
Коллаж LIFE / t.me / Инцидент Каменск-Уральский