"Взгляд как у маньяка": Убийца уральской школьницы приставал к юным соседкам и звал их в гости
Kp.ru: Обвиняемый в убийстве уральской школьницы приставал к юным соседкам
Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского вёл замкнутый образ жизни и проживал один в квартире своей бабушки. При этом он оказывал знаки внимания юным соседкам, пытаясь заманить их к себе в гости. Об этом kp.ru рассказала одна из девушек.
"У него такой взгляд был, как у маньяка. Вроде ничего плохого не сделал. Но от взгляда и ухмылки меня в дрожь бросало. Он предлагал провожать меня до дома. А потом, когда он понял, что мы соседи, то стал чаще приставать. Меня лишь спасало, что я всегда была с кем-то. Мне казалось очень странным, что со мной пытается познакомиться взрослый мужчина. Он звал к себе в гости, хотел "общаться". Думаю, что я не одна такая", — сообщила соседка обвиняемого.
Девушка считает, что убийство мужчина мог совершить на фоне собственного одиночества: он жил один, вёл замкнутый образ жизни и никогда не появлялся в компании женщин. К тому же несколько лет назад он сильно пил, добавила соседка.
Напомним, 10 августа в лесополосе в Каменске-Уральском был обнаружен труп 16-летней школьницы. Девушка пропала вечером 9 августа, предварительно оставив сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". Позже после изучения записей с камер задержали велосипедиста, который преследовал девочку в вечер трагедии. Ему предъявили обвинения по двум статьям: об убийстве и краже.
t.me / Инцидент Каменск-Уральский