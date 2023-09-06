"Взгляд как у маньяка": Убийца уральской школьницы приставал к юным соседкам и звал их в гости

Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского вёл замкнутый образ жизни и проживал один в квартире своей бабушки. При этом он оказывал знаки внимания юным соседкам, пытаясь заманить их к себе в гости. Об этом kp.ru рассказала одна из девушек.

"У него такой взгляд был, как у маньяка. Вроде ничего плохого не сделал. Но от взгляда и ухмылки меня в дрожь бросало. Он предлагал провожать меня до дома. А потом, когда он понял, что мы соседи, то стал чаще приставать. Меня лишь спасало, что я всегда была с кем-то. Мне казалось очень странным, что со мной пытается познакомиться взрослый мужчина. Он звал к себе в гости, хотел "общаться". Думаю, что я не одна такая", — сообщила соседка обвиняемого.