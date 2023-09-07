Перепутал дорожки: В Москве школьный физрук попался на закладках с мефедроном

В Москве раскрыли учителя физкультуры, который в свободное от воспитания учеников время раскладывал мефедрон. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, речь идёт про Артура из школы № 937. Педагог и гордый обладатель наградного знака "Победный мяч" ещё давно благодаря своему подозрительную виду попался на карандашик правоохранителям. Полицейские решили не давить на педагога и присматривали за ним со стороны, а 6 сентября вдруг остановили у подъезда одного из домов.

Не ожидавший встречи физрук с весом на кармане так растерялся, что даже не стал оправдываться и сразу во всём признался, а позже показал сотрудникам все места, по которым разложил ускорители. Теперь полиция проводит проверку.