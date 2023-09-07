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7 сентября, 13:00

Перепутал дорожки: В Москве школьный физрук попался на закладках с мефедроном

Mash: В Москве раскрыли учителя физкультуры, раскладывавшего мефедрон

<p>Учитель физкультуры, раскладывавший мефедрон в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/47598" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Учитель физкультуры, раскладывавший мефедрон в Москве. Обложка © t.me / Mash

В Москве раскрыли учителя физкультуры, который в свободное от воспитания учеников время раскладывал мефедрон. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, речь идёт про Артура из школы № 937. Педагог и гордый обладатель наградного знака "Победный мяч" ещё давно благодаря своему подозрительную виду попался на карандашик правоохранителям. Полицейские решили не давить на педагога и присматривали за ним со стороны, а 6 сентября вдруг остановили у подъезда одного из домов.

Не ожидавший встречи физрук с весом на кармане так растерялся, что даже не стал оправдываться и сразу во всём признался, а позже показал сотрудникам все места, по которым разложил ускорители. Теперь полиция проводит проверку.

Кот-наркокурьер попался при доставке крупной партии "синтетики" в ивановскую колонию

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Ранее Лайф рассказывал, как в Московской области у иностранца изъяли 270 килограммов наркотиков. Полиция нагрянула с обыском к мужчине в СНТ "Шелковик" в деревне Лобаново, где обнаружила шесть мешков и несколько упаковок запрещёнки в общей сложности на сумму 2,7 миллиарда рублей.

Николь Вербер
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