Перепутал дорожки: В Москве школьный физрук попался на закладках с мефедроном
Mash: В Москве раскрыли учителя физкультуры, раскладывавшего мефедрон
Учитель физкультуры, раскладывавший мефедрон в Москве. Обложка © t.me / Mash
В Москве раскрыли учителя физкультуры, который в свободное от воспитания учеников время раскладывал мефедрон. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, речь идёт про Артура из школы № 937. Педагог и гордый обладатель наградного знака "Победный мяч" ещё давно благодаря своему подозрительную виду попался на карандашик правоохранителям. Полицейские решили не давить на педагога и присматривали за ним со стороны, а 6 сентября вдруг остановили у подъезда одного из домов.
Не ожидавший встречи физрук с весом на кармане так растерялся, что даже не стал оправдываться и сразу во всём признался, а позже показал сотрудникам все места, по которым разложил ускорители. Теперь полиция проводит проверку.
Ранее Лайф рассказывал, как в Московской области у иностранца изъяли 270 килограммов наркотиков. Полиция нагрянула с обыском к мужчине в СНТ "Шелковик" в деревне Лобаново, где обнаружила шесть мешков и несколько упаковок запрещёнки в общей сложности на сумму 2,7 миллиарда рублей.