Иностранец попался с 270 кг героина, который хранил в подмосковном доме

В подмосковном Наро-Фоминске у иностранного гражданина изъято 270 килограммов наркотических веществ на сумму 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Mash.

Мужчина проживал в СНТ "Шелковик" в деревне Лобаново. Сначала силовики обнаружили наркотики, упакованные в свёрток, на заднем сиденье его автомобиля Volkswagen Polo. После обыска в частном доме было найдено ещё шесть мешков и несколько упаковок запрещённых веществ. Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

"В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков", — подтвердили информацию в МВД РФ.