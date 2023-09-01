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1 сентября, 07:35

Иностранец попался с 270 кг героина, который хранил в подмосковном доме

Полиция изъяла у иностранца 270 кг наркотиков в Московской области

В подмосковном Наро-Фоминске у иностранного гражданина изъято 270 килограммов наркотических веществ на сумму 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Mash.

Мужчина проживал в СНТ "Шелковик" в деревне Лобаново. Сначала силовики обнаружили наркотики, упакованные в свёрток, на заднем сиденье его автомобиля Volkswagen Polo. После обыска в частном доме было найдено ещё шесть мешков и несколько упаковок запрещённых веществ. Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

"В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков", подтвердили информацию в МВД РФ.

По предварительной информации ведомства, речь идёт о героине. Если это подтвердит экспертиза, то изъятая партия станет самой крупной за последнее время в России.

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Ранее сообщалось, что в Московской области три друга поехали покупать наркотики для вечеринки, а затем их нашли связанными в дачном коттедже. Спасать компанию пришлось силовикам при поддержке СОБРа.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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