В МВД рассказали о самых распространённых в России наркотиках

В последние годы среди российских наркопотребителей наметилась тенденция ухода от традиционных наркотиков в сторону синтетических. Как рассказал первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор Кирилл Смуров, в 2022 году более половины объёма изымаемых из незаконного оборота веществ пришлось именно на "синтетику".

"С 2019 года удельный вес "синтетики" в общей массе изымаемых наркотических средств постепенно увеличивался: в 2019-м — 29,5%, 2020 году — 31,3%, 2021 году — 48,9%, 2022-м — 52%", — пояснил он в беседе с "Лентой.ру".

По словам генерала, в 2022 году по направленным в суд уголовным делам из незаконного оборота было изъято 35,6 тонны запрещённых веществ. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял гораздо меньше — 21,5 тонны.