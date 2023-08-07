В Подмосковье накрыт гараж-лаборатория с более чем 120 кг наркотиков

В Подмосковье полицейские задержали производителя наркотиков и изъяли более 127 килограммов запрещённых веществ из его гаража. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, операцию провели сотрудники УНК МВД по Республике Татарстан и их коллеги из федерального управления.

127 кг наркотиков изъяли полицейские из гаража в Подмосковье . Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"При осмотре гаражного бокса, которым он пользовался, изъято более 127 килограммов синтетического наркотика, 72 литра прекурсора, лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение", — приводятся слова Волк в телеграм-канале "МВД Медиа".

По данным ведомства, задержанный через мессенджер устроился лаборантом и занимался оборудованием нарколаборатории, изготовлением запрещёнки и её передачей сообщникам. В феврале по этому делу уже был задержан наркокурьер. В ходе обысков его машины удалось обнаружить шесть пакетов с кристаллическим веществом.

Результаты экспертизы показали, что это наркотическое средство альфа-PVP общей массой более пяти килограммов. Участник ОПГ должен был оборудовать тайники-закладки в Башкирии и сообщить их координаты анонимному куратору. Теперь обоим фигурантам грозит серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.