В Подмосковье накрыт гараж-лаборатория с более чем 120 кг наркотиков
Ирина Волк: 127 кг наркотиков изъяли полицейские из гаража в Подмосковье
В Подмосковье полицейские задержали производителя наркотиков и изъяли более 127 килограммов запрещённых веществ из его гаража. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, операцию провели сотрудники УНК МВД по Республике Татарстан и их коллеги из федерального управления.
127 кг наркотиков изъяли полицейские из гаража в Подмосковье . Видео © Telegram / МВД МЕДИА
"При осмотре гаражного бокса, которым он пользовался, изъято более 127 килограммов синтетического наркотика, 72 литра прекурсора, лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение", — приводятся слова Волк в телеграм-канале "МВД Медиа".
По данным ведомства, задержанный через мессенджер устроился лаборантом и занимался оборудованием нарколаборатории, изготовлением запрещёнки и её передачей сообщникам. В феврале по этому делу уже был задержан наркокурьер. В ходе обысков его машины удалось обнаружить шесть пакетов с кристаллическим веществом.
Результаты экспертизы показали, что это наркотическое средство альфа-PVP общей массой более пяти килограммов. Участник ОПГ должен был оборудовать тайники-закладки в Башкирии и сообщить их координаты анонимному куратору. Теперь обоим фигурантам грозит серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе поймали крупного наркобарона, который делал тайники по всей республике Башкортостан. У него изъяты около 12 килограммов разных запрещённых веществ, часть которых он возил в своём неприметном Hyundai. Именно там у него обнаружили 150 граммов амфетамина.
Telegram / МВД МЕДИА