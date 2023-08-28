В Подмосковье нашли связанными друзей, поехавших за наркотиками для вечеринки

В Московской области три друга поехали покупать наркотики для вечеринки, а затем их нашли связанными в дачном коттедже. По данным телеграм-канала SHOT, спасать компанию пришлось силовикам при поддержке СОБРа.

Парни в возрасте от 28 до 30 лет нашли в Интернете объявление о продаже запрещённых веществ. Когда друзья приехали по указанным координатам, к ним подошли мужчины, которые представились полицейскими и заявили, что будут их задерживать по статье о приобретении наркотиков. В итоге в машину загрузили только двух парней и повезли их в "отдел". По дороге "правоохранители" предложили уйти от уголовной ответственности за пять миллионов рублей, но молодые люди сказали, что у них нет таких денег.

В результате их выгрузили в коттедже в Ногинске, жестоко избили, связали скотчем, надели пакеты на голову и посадили к стенке. Тем временем оставшийся нетронутым при задержании третий приятель позвонил настоящим полицейским. Во время штурма силовики освободили его друзей. В том коттедже обнаружили ещё двух связанных мужчин, которых держали в заложниках ещё с середины августа.

Там же задержали трёх захватчиков, ими оказались 40-летний Евгений Б., который судим за злоупотребление должностными полномочиями, 25-летний Алексей С., судимый за убийство, и 33-летний Владимир С., судимый за кражу, нарушение ПДД и хранение наркотиков. Ещё одного подельника, 32-летнего Виктора Ч., задержали в арендованной квартире в Москве — он приехал в столицу из Джанкоя.

На членов этой банды возбудили уголовные дела за похищение людей. Сейчас устанавливается, как долго группировка занималась вымогательством. А в отношении трёх друзей проводится проверка.