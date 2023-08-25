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25 августа, 14:29

Водитель, под наркотиками сбивший 11 пешеходов в Калуге, списал всё на потерю сознания

Суд арестовал водителя, который под наркотиками сбил 11 пешеходов в Калуге

Суд в Калуге на два месяца арестовал водителя, который на своём авто сбил 11 пешеходов в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд с учётом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца",  говорится в сообщении.

Водитель, сбивший 11 пешеходов в Калуге, рассказал в суде о причинах ДТП. Видео © Телеграм-канал Евгения Серкина

Сам мужчина заявил, что ему стало плохо прямо за рулём, а в себя он пришёл уже в больнице. Уверяет, что никаких наркотиков он не употреблял, а запрещённое вещество, о котором стало известно ранее, могло попасть в его организм с многочисленными лекарствами. При этом водитель не отказывается от возмещения ущерба пострадавшим, раскаивается и хочет помочь.

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Напомним, днём 24 августа водитель в неадекватном состоянии въехал в толпу людей, в результате чего пострадало 11 человек. Несколько раненых были госпитализированы, один из них попал в реанимацию. Двоих детей эвакуировали в РДКБ Минздрава РФ. Экспертиза показала, что в крови лихача на момент ДТП были наркотики.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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