Водитель, под наркотиками сбивший 11 пешеходов в Калуге, списал всё на потерю сознания

Суд в Калуге на два месяца арестовал водителя, который на своём авто сбил 11 пешеходов в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сам мужчина заявил, что ему стало плохо прямо за рулём, а в себя он пришёл уже в больнице. Уверяет, что никаких наркотиков он не употреблял, а запрещённое вещество, о котором стало известно ранее, могло попасть в его организм с многочисленными лекарствами. При этом водитель не отказывается от возмещения ущерба пострадавшим, раскаивается и хочет помочь.