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6 сентября, 13:56

Кот-наркокурьер попался при доставке крупной партии "синтетики" в ивановскую колонию

Сотрудники УФСИН Ивановской области поймали кота с наркотиками в ошейнике

Сотрудники исправительной колонии № 4 в Ивановской области поймали кота, у которого в ошейнике находились синтетические наркотические вещества. О задержании мохнатого наркокурьера сообщили в УФСИН по региону.

"Сотрудниками ИК-4 УФСИН России по Ивановской области предотвращена попытка доставки осуждённым наркотиков с использованием кота", указано в заявлении.

Кота нашли "в ходе реализации оперативной информации" на автомобильном КПП. Ошейник у животного был самодельный, в нём вшито шесть свёртков. Экспертиза показала, что в веществе находилось 1,12 грамма метадона и 0,49 грамма N-метилэфедрона.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали производителя наркотиков и изъяли более 127 килограммов запрещённых веществ из его гаража.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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