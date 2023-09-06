Кот-наркокурьер попался при доставке крупной партии "синтетики" в ивановскую колонию

Сотрудники исправительной колонии № 4 в Ивановской области поймали кота, у которого в ошейнике находились синтетические наркотические вещества. О задержании мохнатого наркокурьера сообщили в УФСИН по региону.

"Сотрудниками ИК-4 УФСИН России по Ивановской области предотвращена попытка доставки осуждённым наркотиков с использованием кота", — указано в заявлении.

Кота нашли "в ходе реализации оперативной информации" на автомобильном КПП. Ошейник у животного был самодельный, в нём вшито шесть свёртков. Экспертиза показала, что в веществе находилось 1,12 грамма метадона и 0,49 грамма N-метилэфедрона.