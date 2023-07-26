Ошибка одного наркозакладчика помогла раскрыть огромную ОПГ с "филиалами" в 17 регионах России

Деятельность большой сети ОПГ, распространявшей наркотики, пресекли в Магаданской области. Её члены сбывали запрещённые вещества в 17 регионах России в течение последних пяти лет, сообщил SHOT.

По имеющейся информации, одного из "сотрудников" сети, который делал закладки, оперативники поймали ещё в 2022 году. Против него было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого удалось вскрыть огромную организацию, функционировавшую с 2018 года под началом анонимных лиц, руководивших процессом через Telegram.

В иерархии ОПГ были вербовщики, набиравшие себе новый персонал, кураторы, которые отвечали за общение с наркокурьерами, а также люди, заведовавшие большими складами товара, и сами кладмены. Деятельность преступной группировки велась в Москве, Бурятии, Якутии, Башкирии, ЕАО, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Орловской, Ярославской, Читинской, Астраханской, Калининградской, Сахалинской, Свердловской, Новосибирской и Магаданской областях.

Удалось задержать восемь руководителей ОПГ. У половины из них уже есть судимость. Правоохранители продолжают поиск остальных менеджеров преступной организации, а также её рядовых кадров. Возбуждено уголовное дело за организацию ОПГ.