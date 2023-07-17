Объявленного Россией в розыск главаря ОПГ Чихладзе арестовали в Турции

В Турции задержан и арестован объявленный Россией в розыск главарь международной преступной группы Гурам Чихладзе, более известный в криминальной среде как Квежович. Об этом сообщает пресс-служба отдела по борьбе с оргпреступностью Стамбула.

На допросе задержанный рассказал, что прямиком из Турции руководил акциями, которые от имени ОПГ совершали участники группировки на территории России и Азербайджана. Квежович передвигался по Турции на бронированных автомобилях и только в сопровождении охраны. Он также отвечал за деятельность ОПГ на территории этой страны.

По данным турецких полицейских, Квежович возглавил ОПГ после убийства в 2016 году в Стамбуле вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский) — его ещё называли заказчиком убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. По обвинению в многочисленных преступлениях, включая убийства и ограбления, в РФ Чихладзе был объявлен в розыск по линии Интерпола. Известно, что с 2020 года он проживал в Турции.