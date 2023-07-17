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17 июля, 11:20

Объявленного Россией в розыск главаря ОПГ Чихладзе арестовали в Турции

<p>Гурам Чихладзе. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PmJCcNwuglE&ab_channel=CrimeTimeRU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / CrimeTimeRU</a></p>

Гурам Чихладзе. Обложка © YouTube / CrimeTimeRU

В Турции задержан и арестован объявленный Россией в розыск главарь международной преступной группы Гурам Чихладзе, более известный в криминальной среде как Квежович. Об этом сообщает пресс-служба отдела по борьбе с оргпреступностью Стамбула.

На допросе задержанный рассказал, что прямиком из Турции руководил акциями, которые от имени ОПГ совершали участники группировки на территории России и Азербайджана. Квежович передвигался по Турции на бронированных автомобилях и только в сопровождении охраны. Он также отвечал за деятельность ОПГ на территории этой страны.

По данным турецких полицейских, Квежович возглавил ОПГ после убийства в 2016 году в Стамбуле вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский) — его ещё называли заказчиком убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. По обвинению в многочисленных преступлениях, включая убийства и ограбления, в РФ Чихладзе был объявлен в розыск по линии Интерпола. Известно, что с 2020 года он проживал в Турции.

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Отметим, что в 2020 году Чихладзе уже задерживали в Стамбуле за незаконное хранение оружия. До этого его также арестовывали при попытке покушения на криминального авторитета Надира Салифова.

Наталья Исакова
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