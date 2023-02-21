Вору в законе Гянджинскому дали 21 год за расстрел двух человек в Москве

Мосгорсуд приговорил вора в законе из Азербайджана Рашада Исмаилова, известного в криминальных кругах как Рашад Гянджинский, к 21 году колонии строгого режима по делу об убийстве двоих конкурентов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учётом позиции государственного обвинителя Прокуратуры Москвы Московский городской суд назначил Рашаду Исмаилову наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", — отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что осуждённый признан виновным по статье 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), пунктам "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 ("Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом, в отношении двух лиц"), а также статье 222 ("Незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ.

Следствие и суд установили, что 13 мая 2009 года Исмаилов вместе с сообщниками расстрелял возле кафе на Измайловском шоссе в Москве припаркованный автомобиль, в котором находились двое мужчин. От полученных ранений они скончались на месте. Погибшими оказались уроженцы Азербайджана Маммадали Гусейнов и Гашам Вердиев. Убийство было совершено в ходе борьбы за контроль над поставками в Москву овощей и фруктов. Сообщников Исмаилова пока задержать не удалось, в отношении них дело выделено в отдельное производство.

После расправы в феврале 2013 года Исмаилов стал вором в законе с криминальным прозвищем Рашад Гянджинский. Имея соответствующий статус в преступном мире, он назначал других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии, обеспечивал наполнение так называемого общака, организовывал и проводил воровские сходки, покровительствовал лицам, совершившим преступление.