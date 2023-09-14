Пойманная с мефедроном Рамиля Искандер сдала подельника ради сделки со следствием
SHOT: Задержанная с мефедроном Рамиля Искандер заключила сделку со следствием
Максим Рудаков, задержанный по наводке Рамили Искандер. Обложка © SHOT
Народная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) пошла на сделку со следствием ради выделения её дела в отдельное производство, пишет SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, актриса и сообщники были в разработке у оперативников последние полгода. Обыски у Искандер прошли 29 августа, после чего её поместили под стражу. Выяснилось, что именно актриса сдала 32-летнего Максима Рудакова — дилера, задержанного под Пензой с мефедроном. После ареста безработного мужчины условия сделки были выполнены.
Максим Рудаков в своём авто КИА. Фото © SHOT
Напомним, дома у Рамили Искандер нашли по 0,5 грамма амфетамина и кокаина, а в её автомобиле "Субару" — почти два килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Тем временем на участке актрисы в Новой Москве так и лежит пакет со странными белыми следами.