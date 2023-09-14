Пойманная с мефедроном Рамиля Искандер сдала подельника ради сделки со следствием

Народная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) пошла на сделку со следствием ради выделения её дела в отдельное производство, пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, актриса и сообщники были в разработке у оперативников последние полгода. Обыски у Искандер прошли 29 августа, после чего её поместили под стражу. Выяснилось, что именно актриса сдала 32-летнего Максима Рудакова — дилера, задержанного под Пензой с мефедроном. После ареста безработного мужчины условия сделки были выполнены.