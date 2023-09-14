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14 сентября, 13:05

Пойманная с мефедроном Рамиля Искандер сдала подельника ради сделки со следствием

SHOT: Задержанная с мефедроном Рамиля Искандер заключила сделку со следствием

<p>Максим Рудаков, задержанный по наводке Рамили Искандер. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56902" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Максим Рудаков, задержанный по наводке Рамили Искандер. Обложка © SHOT

Народная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) пошла на сделку со следствием ради выделения её дела в отдельное производство, пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, актриса и сообщники были в разработке у оперативников последние полгода. Обыски у Искандер прошли 29 августа, после чего её поместили под стражу. Выяснилось, что именно актриса сдала 32-летнего Максима Рудакова — дилера, задержанного под Пензой с мефедроном. После ареста безработного мужчины условия сделки были выполнены.

Максим Рудаков в своём авто КИА. Фото © SHOT

Максим Рудаков в своём авто КИА. Фото © SHOT

Адвокат оценил шансы актрисы Искандер избежать 20 лет тюрьмы за мефедрон

Адвокат оценил шансы актрисы Искандер избежать 20 лет тюрьмы за мефедрон

Напомним, дома у Рамили Искандер нашли по 0,5 грамма амфетамина и кокаина, а в её автомобиле "Субару" — почти два килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Тем временем на участке актрисы в Новой Москве так и лежит пакет со странными белыми следами.

Матвей Константинов
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