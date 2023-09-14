У дома задержанной с мефедроном Искандер так и лежит пакетик со следами порошка

На участке народной артистки России Рамили Искандер, задержанной сегодня с почти двумя килограммами мефедрона, до сих пор лежит некий пакет с подозрительными следами белого порошка. Соответствующее видео публикует SHOT.

У дома задержанной с мефедроном Искандер так и лежит пакет со следами порошка. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сдавшего актрису дилера задержали на 751-м километре трассы М5 "Урал" в Кузнецке Пензенской области. Управлявший Kia мужчина имел при себе 10 килограммов мефедрона.