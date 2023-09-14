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14 сентября, 12:21

У дома задержанной с мефедроном Искандер так и лежит пакетик со следами порошка

SHOT опубликовал видео с участка задержанной с мефедроном актрисы Искандер

<p>Пакет со следами порошка, лежащий во дворе дома Рамили Искандер. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56900" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пакет со следами порошка, лежащий во дворе дома Рамили Искандер. Обложка © SHOT

На участке народной артистки России Рамили Искандер, задержанной сегодня с почти двумя килограммами мефедрона, до сих пор лежит некий пакет с подозрительными следами белого порошка. Соответствующее видео публикует SHOT.

У дома задержанной с мефедроном Искандер так и лежит пакет со следами порошка. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сдавшего актрису дилера задержали на 751-м километре трассы М5 "Урал" в Кузнецке Пензенской области. Управлявший Kia мужчина имел при себе 10 килограммов мефедрона.

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Напомним, Рамилю Искандер задержали сегодня. В её доме на территории московского поселения Марушкинское нашли по 0,5 грамма кокаина и амфетамина, а в автомобиле "Субару" — почти два килограмма мефедрона. Выяснилось, что актрису сдал 32-летний дилер, задержанный ранее в Пензенской области. Возбуждено уголовное дело, артистка уже задержана.

Матвей Константинов
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