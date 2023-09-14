У дома задержанной с мефедроном Искандер так и лежит пакетик со следами порошка
SHOT опубликовал видео с участка задержанной с мефедроном актрисы Искандер
Пакет со следами порошка, лежащий во дворе дома Рамили Искандер. Обложка © SHOT
На участке народной артистки России Рамили Искандер, задержанной сегодня с почти двумя килограммами мефедрона, до сих пор лежит некий пакет с подозрительными следами белого порошка. Соответствующее видео публикует SHOT.
У дома задержанной с мефедроном Искандер так и лежит пакет со следами порошка. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, сдавшего актрису дилера задержали на 751-м километре трассы М5 "Урал" в Кузнецке Пензенской области. Управлявший Kia мужчина имел при себе 10 килограммов мефедрона.
Напомним, Рамилю Искандер задержали сегодня. В её доме на территории московского поселения Марушкинское нашли по 0,5 грамма кокаина и амфетамина, а в автомобиле "Субару" — почти два килограмма мефедрона. Выяснилось, что актрису сдал 32-летний дилер, задержанный ранее в Пензенской области. Возбуждено уголовное дело, артистка уже задержана.