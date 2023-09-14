Выяснилось, кто сдал актрису Рамилю Искандер, задержанную с двумя кило мефедрона

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер, задержанную сегодня почти с двумя килограммами мефедрона, сдал дилер из Пензы. По данным Mash, 32-летний наркоторговец был задержан пару недель назад в рамках расследования дела о реализации запрещённых веществ.

Он сдал правоохранителям список своих клиентов, в котором и оказалась актриса.