Выяснилось, кто сдал актрису Рамилю Искандер, задержанную с двумя кило мефедрона
Mash: Задержанную с 2 килограммами мефедрона Рамилю Искандер сдал дилер из Пензы
Рамиля Искандер. Обложка © Kino-teatr.ru / Галина Фесенко
Заслуженную артистку России Рамилю Искандер, задержанную сегодня почти с двумя килограммами мефедрона, сдал дилер из Пензы. По данным Mash, 32-летний наркоторговец был задержан пару недель назад в рамках расследования дела о реализации запрещённых веществ.
Он сдал правоохранителям список своих клиентов, в котором и оказалась актриса.
Напомним, о задержании Рамили Искандер стало известно сегодня. У неё дома нашли 0,5 грамма амфетамина и кокаина, а в машине — почти два килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело, артистка уже отправлена под арест.