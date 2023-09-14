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14 сентября, 10:15

Выяснилось, кто сдал актрису Рамилю Искандер, задержанную с двумя кило мефедрона

Mash: Задержанную с 2 килограммами мефедрона Рамилю Искандер сдал дилер из Пензы

<p>Рамиля Искандер. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/1760/foto/304992/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a> / Галина Фесенко</p>

Рамиля Искандер. Обложка © Kino-teatr.ru / Галина Фесенко

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер, задержанную сегодня почти с двумя килограммами мефедрона, сдал дилер из Пензы. По данным Mash, 32-летний наркоторговец был задержан пару недель назад в рамках расследования дела о реализации запрещённых веществ.

Он сдал правоохранителям список своих клиентов, в котором и оказалась актриса.

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Напомним, о задержании Рамили Искандер стало известно сегодня. У неё дома нашли 0,5 грамма амфетамина и кокаина, а в машине — почти два килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело, артистка уже отправлена под арест.

Матвей Константинов
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