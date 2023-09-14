Адвокат оценил шансы актрисы Искандер избежать 20 лет тюрьмы за мефедрон

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова), у которой нашли два килограмма мефедрона, может избежать максимального срока наказания по статье о сбыте наркотиков (а это до 20 лет тюрьмы), если будет содействовать следствию. Так считает адвокат Леонид Исаев.

По его словам, срок может быть уменьшен до 15 лет, если действия актрисы будут квалифицированы как покушение на преступление. Юрист также отметил, что условный срок Искандер, скорее всего, не получит.

"Условное осуждение, согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ, может применяться за преступления, срок лишения свободы за которые назначается судом не более восьми лет, поэтому вряд ли будет применим в том случае, если Рамилю Искандер признают виновной", — объяснил он в беседе с NEWS.ru.