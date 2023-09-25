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25 сентября, 12:46

Неадекват, набросившийся с ножом на экипаж ДПС в Петербурге, был под бутиратами

SHOT: Напавший на экипаж ДПС в Санкт-Петербурге был под наркотиками

<p>Мужчина, напавший на экипаж ДПС в Санкт-Петербурге. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/57390" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, напавший на экипаж ДПС в Санкт-Петербурге. Фото © SHOT

Мужчина, внезапно средь бела дня напавший на экипаж ДПС в Санкт-Петербурге, был под наркотиками — по данным SHOT, в его анализах нашли бутират.

Сейчас 35-летний Евгений находится в отделении полиции, ему грозит до 20 лет колонии за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В Колпино мужчина напал на полицейских. Видео © СК РФ по городу Санкт-Петербургу

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Напомним, камеры сняли, как в Санкт-Петербурге мужчина со спины набросился на сотрудника ГИБДД и нанёс ему несколько ударов ножом, отбиться пострадавшему помог напарник по службе. 30-летний полицейский госпитализирован, сейчас он в реанимации с резаной раной нижней челюсти.

Александра Вишнякова
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