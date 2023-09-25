Неадекват, набросившийся с ножом на экипаж ДПС в Петербурге, был под бутиратами
SHOT: Напавший на экипаж ДПС в Санкт-Петербурге был под наркотиками
Мужчина, напавший на экипаж ДПС в Санкт-Петербурге. Фото © SHOT
Мужчина, внезапно средь бела дня напавший на экипаж ДПС в Санкт-Петербурге, был под наркотиками — по данным SHOT, в его анализах нашли бутират.
Сейчас 35-летний Евгений находится в отделении полиции, ему грозит до 20 лет колонии за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В Колпино мужчина напал на полицейских. Видео © СК РФ по городу Санкт-Петербургу
Напомним, камеры сняли, как в Санкт-Петербурге мужчина со спины набросился на сотрудника ГИБДД и нанёс ему несколько ударов ножом, отбиться пострадавшему помог напарник по службе. 30-летний полицейский госпитализирован, сейчас он в реанимации с резаной раной нижней челюсти.