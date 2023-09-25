Неадекват, набросившийся с ножом на экипаж ДПС в Петербурге, был под бутиратами

Мужчина, внезапно средь бела дня напавший на экипаж ДПС в Санкт-Петербурге, был под наркотиками — по данным SHOT , в его анализах нашли бутират.

Сейчас 35-летний Евгений находится в отделении полиции, ему грозит до 20 лет колонии за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.