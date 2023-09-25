Петербургский айтишник под наркотиками пытался зарезать возлюбленную в квартире

В Санкт-Петербурге IT-специалист под действием наркотиков чуть не убил свою девушку, работавшую в этой же сфере. Он напал на неё с ножом, но пострадавшую вовремя спасли соседи, сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, всё произошло в доме на улице Можайской, где проживали 37-летний Александр и 29-летняя Алиса. У пары было много общих хобби и интересов — мужчина работал в компании игровой разработки, а девушка училась в ИТМО на кафедре информационных систем. Помимо этого, они посещали костюмированные балы и интересовались реконструкцией.

Александр и Алиса на балу / Последствия поножовщины в подъезде дома на улице Можайской. Фото © t.me / "Mash на Мойке"

С виду пара выглядела благополучно, однако соседи заподозрили неладное, когда услышали истошные вопли Алисы. Девушка кричала как резаная и просила Александра "не делать этого". Прибывшим на место полицейским открылась страшная картина — вся лестничная клетка была в крови, а нападавший вёл себя неадекватно.

Предположительно, он напал с ножом на любимую под действием наркотиков. В итоге девушку увезли в шоковую реанимацию Мариинской больницы с множественными колото-резаными ранами по всему телу и пневмотораксом — правое лёгкое буквально сжалось из-за попадания воздуха в грудную клетку.