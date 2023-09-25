В Турции российскую фемактивистку убил жених-иностранец

В Турции мужчина убил свою возлюбленную, российскую активистку Анастасию Емельянову, которая сбежала из страны после начала спецоперации. О гибели девушки сообщает в соцсетях её подруга Анастасия Полозкова.

"Настю убили три дня назад в Эрзуруме. По подозрению в убийстве задержан её жених", — написала она.

Девушка пропала 20 сентября, её поиски не увенчались успехом. Когда тело убитой было обнаружено, турецкая полиция долго тянула с заведением уголовного дела и отказывалась принимать заявление, поделилась Полозкова.

По её словам, Емельянова была "активисткой, феминисткой, одним из авторов канала "Феминистки поясняют" и после начала СВО уехала в Турцию. С сожителем Назаром познакомилась в Сети в этом году и собиралась за него замуж. Мужчину уже задержали. Мотивы преступления выясняются.