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18 сентября, 15:46

Обезумевший "плотник" со стамеской напал на прихожанина в храме в Мытищах

SHOT: Неадекватный мужчина ранил прихожанина в храме в Мытищах стамеской

Во время службы в подмосковном храме неадекватный мужчина изрезал прихожанина стамеской. Как пишет SHOT, всё произошло накануне утром в храме Рождества Христова в Мытищах. В церковь зашёл странный мужчина: он шатался, дёргался и что-то бормотал. 22-летний прихожанин поинтересовался, не нужна ли ему помощь. В ответ неадекват достал из кармана столярный инструмент и стал им резать и бить паренька.

Пострадавшего госпитализировали с резаными травмами шеи и живота, а 40-летнего агрессора задержали. С ним сейчас работает полиция. Выяснилось, что за два дня до происшествия мужчина исчез — его искали жена и двое детей, но где он провёл это время и что употреблял — пока непонятно.

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Напомним, что прошлым летом босоногий неадекват порезал прохожих у храма Живоначальной Троицы в Москве. После совершённого мужчина выкинул свои орудия в траву и направился в церковь: видимо, замаливать грехи. К счастью, пострадавшие живы: один ненадолго оказался в больнице, а второй отделался лишь порезом руки.

Обложка ©

VK / Община храма Рождества Христова. Города Мытищи

Марина Калегина
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