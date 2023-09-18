Обезумевший "плотник" со стамеской напал на прихожанина в храме в Мытищах
SHOT: Неадекватный мужчина ранил прихожанина в храме в Мытищах стамеской
Во время службы в подмосковном храме неадекватный мужчина изрезал прихожанина стамеской. Как пишет SHOT, всё произошло накануне утром в храме Рождества Христова в Мытищах. В церковь зашёл странный мужчина: он шатался, дёргался и что-то бормотал. 22-летний прихожанин поинтересовался, не нужна ли ему помощь. В ответ неадекват достал из кармана столярный инструмент и стал им резать и бить паренька.
Пострадавшего госпитализировали с резаными травмами шеи и живота, а 40-летнего агрессора задержали. С ним сейчас работает полиция. Выяснилось, что за два дня до происшествия мужчина исчез — его искали жена и двое детей, но где он провёл это время и что употреблял — пока непонятно.
Напомним, что прошлым летом босоногий неадекват порезал прохожих у храма Живоначальной Троицы в Москве. После совершённого мужчина выкинул свои орудия в траву и направился в церковь: видимо, замаливать грехи. К счастью, пострадавшие живы: один ненадолго оказался в больнице, а второй отделался лишь порезом руки.